Capital Bra (25) geht jetzt unter die Gastronomen! Der Deutschrap-Star ist eigentlich dafür bekannt, einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen rauszukloppen. Gerade erst landete der Wahlberliner mit seiner Musiker-Kollegin Loredana und dem gemeinsamen Song "Nicht verdient" einmal mehr an der Spitze der deutschen Single-Charts. Doch das reicht dem Rapper offenbar schon lange nicht mehr: Jetzt will er auch noch die Nahrungsmittelproduzenten vom Thron stoßen. Capi bringt seine erste eigene Tiefkühlpizza raus!

Das kündigte der 25-Jährige jetzt via Instagram und YouTube mit einem coolen Video an. Und dabei handelt es sich wirklich nicht um einen Scherz: Ab kommender Woche gibt es die #TeamCapi-Pizza in den Geschmacksrichtungen Grillgemüse und Rindersalami. In seiner Story zeigte sich der sonst so harte Rapper richtig aus dem Häuschen: "Ich bin übertrieben glücklich, weil ab Montag gibt es meine eigene Pizza überall in den Läden. Gebt euch die auf jeden Fall. Wir haben sehr sehr lange dran gesessen. Da ist wirklich eine Menge Arbeit dahinter und ich freue mich, dass die jetzt endlich kommt."

Die geschmackvolle Idee kommt nicht nur bei seinen Fans megagut an, auch seine Rap-Kollegen geben Capi ordentlich Props: "Corona und Capi-Pizza, ich kann Sport knicken", kommentierte beispielsweise Kontra K (32). Auch Shirin David (25) kann es offenbar kaum noch abwarten, die Köstlichkeit zu probieren. "Capi-Pizza ist die Pizza für dich und mich!" Was haltet ihr von der Idee? Stimmt ab.

Wenzel, Georg / ActionPress Capital Bra beim Kiss Cup 2018

YouTube / Capital Bra Capital Bras Pizza-Logo

capital_bra Capital Bra in Berlin 2018

