Jimi Blue Ochsenknecht (29) und seine Freundin Yeliz Koc (27) bekommen ein Baby – doch nicht alle freuen sich mit ihnen. Am Donnerstag verkündete der Moderator stolz im Netz, dass seine Liebste schwanger ist. Fans und Freunde sind natürlich in Jubel ausgebrochen. Doch es finden sich auch äußerst fiese Kommentare unter dem Beitrag: Angeblich wolle Yeliz so nur ihren Bekanntheitsgrad steigern oder gar ihrem Ex Johannes Haller (33) eins auswischen, der ja auch Vater wird. Jetzt nimmt die werdende Großmutter Natascha Ochsenknecht (56) Yeliz ganz klar in Schutz und macht den Hatern eine deutliche Ansage!

In einem Instagram-Livestream macht die 56-Jährige ihrem Ärger und ihrer Empörung Luft: "An alle Kackbratzen, die meinen, wieder alles besser wissen zu und meinen, wieder Theorien aufstellen zu müssen: Ihr könnt uns alle mal hochkant am Arsch lecken!" Weiter betont Natascha: "Ich kann euch garantieren: Wir brauchen kein Baby, um Schlagzeilen zu bekommen! Und wir brauchen kein Baby, um damit Geld zu machen! Und wir brauchen auch kein Baby, um gut dazustehen und es irgendwelchen Leuten nachzumachen." Niemand hätte so etwas nötig.

Anschließend stellt Natascha klar: "Wir lieben Kinder über alles, und deshalb sind wir glücklich über jedes Kind, das in unserer Familie zur Welt kommt. Und jetzt könnt ihr euch selber weiterfeiern für eure schwachsinnigen Theorien, die ihr alle aufstellt." Abschließend appelliert sie an alle Zuhörer: Das Wichtigste sei doch, dass alle Kinder gesund zur Welt kommen können.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Mischke,Andre Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht auf der Berlinale

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Natascha Ochsenknecht zu Gast in der Dschungelshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de