Yeliz Koc (27) trug in den vergangenen Wochen ein süßes Geheimnis unter dem Herzen! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin hatte auf Social Media zuletzt erklärt, dass es ihr momentan nicht gut gehe. Viele Fans befürchteten schon, dass sie und ihr Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) eine Liebeskrise haben. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Yeliz' Unwohlsein hat nämlich einen sehr schönen Grund: Sie erwartet ein Baby.

Das verkündete der werdende Papa Jimi nun voller Stolz auf seinem Instagram-Account – und zwar mit einem Foto von einem positiven Schwangerschaftstest: "Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich. Yeliz geht es soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen." Und diese Nachricht schien auch die Community des Ex-Let's Dance-Kandidaten zu freuen. Binnen weniger Minuten wurde er in den Kommentaren mit Glückwünschen überhäuft.

Dass Jimi und Yeliz eine Familie gründen wollen, haben sie schon länger betont. "Wir möchten nicht zu lange warten, also in den nächsten Jahren auf jeden Fall!", hatte Yeliz noch im vergangenen November verraten. Nun ging wohl doch alles schneller als geplant. Überrascht es euch, dass die zwei schon jetzt Eltern werden? Stimmt ab!

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Schwangerschaftsverkündung von Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Überrascht es euch, dass die zwei jetzt schon Eltern werden? Ja, total! Nein, nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



