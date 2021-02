Sind die Bachelor-Girls Niko Griesert (30) denn alle total verfallen? Dass der Rosenverteiler gefühlstechnisch mit einigen Damen schon einen Schritt weiter ist, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Der Single hat nicht nur einige Küsse verteilt, sondern lädt auffällig häufig Michelle Gwozdz, Michèle de Roos und Stephie Stark (25) zu Dates ein. Andere Kandidatinnen wie Linda-Caroline Nobat (26) lässt er unterdessen zappeln. Auch die ausgeschiedenen Ladys Jacqueline Siegle (23) und Jacqueline Bikmaz konnten kaum Zeit mit Niko verbringen. Warum haben sie nicht einfach eine Rose abgelehnt?

Die 23-jährige Jaqueline S. betont im Gespräch mit Promiflash, dass sie nie darüber nachdachte, eine Schnittblume zu verweigern. "Eine Rose hätte ich nicht abgelehnt. Meiner Meinung nach gehört sich das auch nicht. Da gibt es andere Wege, um klarzumachen, dass man aussteigen möchte", erklärt sie. Offenbar findet sie, dass es die Aufgabe des Bachelors ist, eine Wahl zu treffen. Die zweifache Mutter Jacqueline B. hat hingegen bis zuletzt an ein mögliches Happy End geglaubt: "Ich dachte mir die ganze Zeit, dass Niko mich vielleicht noch überraschen kann." Außerdem habe sie viel Spaß bei den Dates und mit den Mädels gehabt.

Ist es den Damen vielleicht auch gar nicht so wichtig, den 30-Jährigen beim Rendezvous näher kennenzulernen? Die Hannoveranerin findet zumindest, dass man auch in der Nacht der Rosen ziemlich tiefgründige Gespräche führen könne. "So habe auch ich ernste Themen angesprochen, wie zum Beispiel das Thema Kinder oder das nähere Kennenlernen", schildert sie im Promiflash-Interview. Allerdings sei es wichtig, dass dabei beide Seiten Interesse zeigen.

