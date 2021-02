Wenn das keine wunderbaren Neuigkeiten sind! Seit 2011 ist Angela Peltner als Komparsin immer wieder einmal bei GZSZ dabei. Die Schauspielerin schlüpft in der Serie in die Rolle der Maria, die als Kellnerin im "Mauerwerk" arbeitet und dort so etwas wie die gute Seele des Hauses ist. Besonders in den kommenden Monaten wird Angela ihren Job vor der Kamera nun aber zurückstellen müssen: Die 39-Jährige ist schwanger!

In einem vom Sender RTL veröffentlichten Video verkündet Angela die freudige Nachricht. "Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich die Corona-Pandemie gut genutzt habe und im Sommer zum ersten Mal Mama werde", erklärt sie darin strahlend. Fürchten, dass die Komparsin aufgrund ihrer Schwangerschaft aus der Serie ausscheidet, müssen sich ihre Fans nicht. "Natürlich werde ich GZSZ und dem Mauerwerk erhalten bleiben. Ich mache mal eine kurze Pause", sagt sie weiter. Diese Pause wolle sie nutzen, um ihr Kind kennenzulernen und weiter Musik zu machen.

Zusammen mit ihrer Band Cläng arbeitet Angela derzeit an einer neuen EP. Außerdem sei sie mit dem Schreiben eines neuen Buchs beschäftigt. "Wir sehen uns ja bald wieder. Kommt gut durch den Sommer, bleibt gesund und viel Spaß in der Sonne", sagt sie abschließend.

Angela Peltner bei einem Auftritt ihrer ehemaligen Band 3viertelelf

Angela Peltner im Sommer 2020

Angela Peltner, April 2020

