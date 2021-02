Mit "I Don't Feel Hate" hat Jendrik Sigwart einen echten Gute-Laune-Hit geschrieben. Seit Anfang Februar steht fest, dass der 26-Jährige Deutschland beim 65. Eurovision Song Contest vertreten wird. In Rotterdam wird der Musicaldarsteller mit seiner Eigenkomposition antreten, um sich mit Künstlern aus 40 weiteren Ländern zu messen. Angesichts des munteren Beats und Jendriks fröhlicher Ausstrahlung dürfte der Track so manchen Zuschauer zum Tanzen aus dem heimischen Sessel reißen. Dabei ist die Botschaft hinter dem Song tatsächlich eine durchaus ernste.

In einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, erklärte Jendrik die Message, die er an sich und die Welt senden wolle: "Im Song heißt es, man soll auf Hass nicht mit Hass reagieren." In dem zugehörigen Musikvideo spreche er daher sechs verschiedene Storys an. Unter anderem wird die Geschichte eines geschminkten jungen Mannes erzählt, der an der Tür einer Disco mit der Begründung abgewiesen wird, dass Make-up nur etwas für Frauen sei. Jendrik verdeutlichte die Botschaft anhand eigener Erlebnisse: "Ich höre häufig, dass ich schnell rede oder nervig bin. Dann sage ich: 'Hey, in Ordnung, ich stehe darüber'." Bei Rassismus und Homophobie wiederum könne man natürlich nicht sagen, dass es einem egal sei.

Den Musikwettbewerb geht Jendrik mit einem klaren Ziel an: "Natürlich ist Platz eins das Ziel." Vornehmlich gehe es ihm aber um den Spaß und die Freude an der Sache. Letzter wolle er dennoch nicht werden, verkündete der deutsche Repräsentant lachend.

