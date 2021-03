Schlummern in Mirjam etwa bisher verborgene Talente? Aktuell ist die Barkeeperin in der Flirtshow Are You The One? auf der Suche nach ihrem perfekten Match. Dabei scheuen die zwanzig Singles auch keine unangenehme Aufgabe, in der Hoffnung, sich bei der Challenge ein Einzeldate zu erspielen. In der aktuellen Folge stand das Thema Lecken im Mittelpunkt: Mit verbundenen Augen mussten die Ladys mit ihrer Zunge ihre männlichen Mitbewohner durch bloßes Ablecken verschiedener Körperteile erraten – dabei ging Mirjam als klare Siegerin vom Platz!

Mit einer komplett abgeklebten Skibrille mussten die Mädels ihre Köpfe durch ein rundes Loch stecken – dahinter warteten die Jungs, welche ihre Arme, Beine oder den Hals entgegenstreckten. Was für einige Girls unmöglich erschien, konnte die Hamburgerin nicht abschrecken: Mirjam erriet völlig blind und nur mithilfe ihrer Zunge und einem ausgeprägten Geruchssinn stolze fünf Singleboys. Damit konnte die 26-Jährige sogar den Womanzier Germain beeindrucken. "Ich hätte nicht gedacht, dass Mirjam so gut riechen und lecken kann. Vielleicht muss ich da auch mal ran", scherzte der Berliner.

Zuvor war allerdings erst mal Marc Bunde an der Reihe – denn durch ihren Sieg sicherte sich Mirjam ein Date mit dem Hünen. Dabei kam es zwischen den beiden Turteltauben sogar schon zu einem ersten Kuss. Für den 24-Jährigen ist ohnehin klar, dass die Beauty durchaus sein Perfect Match sein könnte, wie er Promiflash verriet: "Mirjam ist von Anfang an in meiner engeren Wahl. Sie hat sehr viele gleiche Interessen, und der Charakter hat es mir sehr im positiven Sinne angetan."

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / mimseeyhonigkuchenn Mirjam, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / germain_e Germain, "Are You The One?"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW Marc und Mirjam bei ihrem Einzeldate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de