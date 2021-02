Die diesjährigen Are You The One?-Kandidaten scheinen absolut schmerzbefreit zu sein – denn ein Spiel, das vergangenes Jahr bei Kampf der Realitystars für einen regelrechten Aufstand gesorgt hatte, absolvierten die Singles ohne eine Miene zu verziehen! Seit nun mehr zehn Folgen suchen die 20 Teilnehmer nach ihrem Perfect Match. Auf dem Weg dorthin ist ihnen offenbar keine Challenge zu krass: In Episode neun spuckten sich die Flirtwütigen gegenseitig Saft in den Mund!

Dass die Kandidaten kein Problem damit haben, gerne mal Körperflüssigkeiten miteinander auszutauschen, hatten sie schon in diversen vorherigen Ausgaben auf TVNow bewiesen. Nicht nur einmal wurde geknutscht oder sogar eingelocht. Die Challenge "Teamwork" in Episode neun setzte den feuchten Spielchen jetzt aber noch die Krone auf: In Zweierteams mussten die Kandidaten jeweils Saft von A nach B transportieren, indem sie sich das Getränk gegenseitig in ihre Münder entleerten und anschließend in einen Behälter spuckten. Eine Aufgabe, die Jürgen Milski (57) bereits im Juli vergangenen Jahres zu einem TV-Ausraster der Extraklasse verleiten hatte lassen!

Wir erinnern uns: Bei "Kampf der Realitystars" hatten die VIPs in Teams ein Getränk in ein Gefäß spucken und es anschließend mit einem Strohhalm austrinken müssen. Von direktem Speichelkontakt von Mund zu Mund war hier allerdings nicht die Rede gewesen. Dennoch war die Situation am Strand von Thailand eskaliert – angestachelt durch den Ballermannstar: "Das geht gegen meine Würde! Was meinst du, wenn meine Tochter das sehen würde, dass ich so eine Scheiße hier mache? Wer so was macht, nur wegen Immunität... Pff! F*ck! F*ck it! Arschlöcher!" Anschließend hatten sich auch weitere Stars geweigert, die Challenge anzutreten.

Ganz anders aber die diesjährigen "Are You The One?"-Kandidaten. Nachdem Moderatorin Sophia Thomalla (31) ihnen das speichellastige Spiel erklärte hatte, wurde nicht einmal mit der Wimper gezuckt – alle Teilnehmer spuckten sich fröhlich das Fruchtgetränk in die Hälse. Teilnehmerin Leonie erklärte gerade erst in einem Instagram-Livestream sogar: "Das war erst ein super-ekliger Gedanke, aber es war gar nicht so schlimm. Also ich fand es nicht so schlimm."

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

