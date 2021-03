Elle King (31) verkündet schöne Nachrichten! Die Sängerin hat sich vor zwei Jahren mit ihrem Partner Dan Tooker verlobt. Was aber keiner wusste: Das Paar versuchte in den vergangenen Monaten auch schon, eine eigene Familie zu gründen. Doch dabei mussten sie zwei furchtbare Rückschläge einstecken: Elle verlor zwei ungeborene Kinder. Nach dieser schwierigen Zeit verkündet die Musikerin jetzt überglücklich: Sie ist wieder schwanger!

"Wir freuen uns so, euch mitteilen zu können, dass wir Nachwuchs bekommen", schreibt Elle in einem Instagram-Post. Aufgrund der Fehlgeburten hätten die Eltern in spe allerdings auch mit Angst zu kämpfen, ob dieses Mal alles gut gehen werde. "Es ist für alle eine schmerzhafte Erfahrung", gibt sie zu. Doch sie habe immer Hoffnung gehabt, dass es eines Tages doch noch klappen würde.

Im Gespräch mit People geben Elle und Dan noch ein paar Details preis: Die 31-Jährige befindet sich im zweiten Trimester. Von der Schwangerschaft erfuhren sie an Weihnachten. "Ich konnte mir kein schöneres Weihnachtsgeschenk als einen positiven Schwangerschaftstest vorstellen", schwärmt Elle. Das Geschlecht wüssten sie noch nicht – sie würden sich bei der Geburt überraschen lassen.

Anzeige

Instagram / elleking Elle King mit ihrem Verlobten, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Elle King, Sängerin

Anzeige

Instagram / elleking Dan Tooker und Elle King

Anzeige

Denkt ihr, Elle lässt ihre Fans an der Schwangerschaft teilhaben? Ja, auf jeden Fall! Nee, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de