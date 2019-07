Elle King (30) schwebt auf Wolke sieben! Die US-amerikanische Musikerin sorgte 2015 mit ihrem Song “Ex’s and Oh’s” für einen Ohrwurm – und landete einen Charterfolg. In dem Hit besingt Elle ihre verflossenen Affären, die immer wieder zu ihr zurückkehren wollen. Ihre derzeitige Beziehung dürfte allerdings von etwas längerer Dauer sein: Wie die 30-Jährige in den sozialen Medien verkündete, hat sie sich mit ihrem Freund Jim verlobt!

Der Antrag kam pünktlich zu ihrem 30. Geburtstag, wie sie auf Instagram verriet. “Herzlichen Glückwunsch an mich selbst”, schrieb Elle in einem Post. “Ich habe Ja gesagt!” Natürlich wird der Verlobungsring ihren Fans nicht vorenthalten: In einem kurzen Video ist der Klunker in Nahaufnahme an ihrer tätowierten Hand zu sehen.

Die Musikerin hatte ihr Liebesleben zuvor weitgehend privat gehalten. Mit Jim soll sie seit knapp über einem Jahr zusammen sein. Auf ihrem Profil tauchte er das erste Mal im Juli 2018 auf, nachdem sie im April desselben Jahres begonnen hatten, sich zu daten.

Getty Images Elle King, Sängerin

Instagram / elleking Elle King mit ihrem Verlobungsring

Getty Images Elle King, US-Musikerin

