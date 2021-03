Diese Baby-News lässt niemanden kalt! Vor wenigen Augenblicken weihten Niklas Schröder (32) und seine Frau Jessica (26) ihre Community in ihr süßes Geheimnis ein: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Einige hatten bereits geahnt, dass die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin womöglich schwanger ist – umso größer ist nun die Freude darüber, dass sich diese Vermutung bestätigt hat. Selbst prominente Follower sind ganz aus dem Häuschen und überschütten das Paar mit Glückwünschen.

Kaum waren die Baby-Posts von Nik und Jessi bei Instagram online, trudelten auch schon zahlreiche Likes und liebe Kommentare ein. "Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe für euch", schrieb zum Beispiel die einstige Bachelorette Nadine Klein (35). Auch die Influencerin Ana Johnson (27), die ehemalige Love Island-Kandidatin Jessica Fiorini, die Ex-Bachelor-Teilnehmerin Denise Kappès (30) und viele weitere kommentieren die Beiträge der werdenden Eltern begeistert. "Herzlichen Glückwunsch", hielt auch die ebenfalls schwangere Sarafina Wollny (26) fest. "Sarafina, danke dir! Kugeln wir ungefähr gleich rum", freute sich Jessi über die lieben Worte.

"Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch. Ich habe es tatsächlich geahnt, wie schön! Wünsche euch alles Gute und eine aufregende Zeit", lautet der Kommentar von Inci Elena Sencer (27). Und damit ist die zweifache Mutter, die einst um das Herz des TV-Junggesellen Sebastian Pannek (34) gebuhlt hatte, nicht allein: Viele Fans hatten im Vorfeld schon vermutet, dass Jessi ein Baby bekommt. Während sie versucht hatte, ihren Bauch in Videos und Postings zu verstecken, hatte ihr Mann Nik aus Versehen ein Video geteilt, in dem ein Ratgeber für werdende Väter zu sehen war.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

Anton Spreemann Jessica Schröders Babybauch

