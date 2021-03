Der Babyboom nimmt kein Ende! Schon seit einer Weile spekulieren die Fans, ob Jessica (26) und Niklas Schröder (32) wohl Nachwuchs erwarten. Tatsächlich häuften sich in den vergangenen Wochen die Indizien, dass die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin wirklich schwanger sein könnte. Sie versteckte in ihren Storys oft ihren Bauch – ihr Mann postete aus Versehen eine Story, in der man im Hintergrund ein Handbuch für werdende Väter sah. Und was soll man sagen, die Community hatte den richtigen Riecher: Jessi und Nik werden Eltern!

Dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, geben die zwei glücklich auf Instagram bekannt. "Erst haben wir uns verliebt, dann verlobt, geheiratet und jetzt erwarten wir ein Baby", schreibt das Paar zu einem Foto, auf dem man schon ein eindeutiges Bäuchlein erkennen kann. Zahlreiche User kommentieren den Post begeistert – so auch Ex-Kuppelshow-Star Sebastian Fobe (35). "Gratulation an euch", freut er sich mit den werdenden Eltern.

Dass nach der romantischen Hochzeit 2019 Nachwuchs geplant ist, daraus haben die Verliebten nie ein Geheimnis gemacht. Vor zwei Jahren deutete Nik sogar schon an, dass sie ihren Plan, ihre Familie zu vergrößern, womöglich 2021 angehen werden. "Wir haben schon Namen. Ein Mädchenname und ein Jungenname stehen schon fest", erklärte er im Promiflash-Interview. Welcher davon schlussendlich zum Einsatz kommt, wird sich dann in den kommenden Wochen zeigen.

Anzeige

Anton Spreemann Jessica Schröders Babybauch

Anzeige

ActionPress Jessica Neufeld und Niklas Schröder, TV-Pärchen

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessica und Niklas Schröder im Thailand-Urlaub, Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de