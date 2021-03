Kennengelernt haben die meisten sie als Dagi Bees (26) kleine Schwester: Doch mittlerweile ist Leni Mariee (16) selbst ein grosser Webstar. Ganz besonders verzückt die Schülerin ihre Fans mit Einblicken in ihr Privatleben und ihren Alltag. Doch so tief wie jetzt ließ sie bisher selten blicken – denn die Zehntklässlerin postete jetzt ein Bild von ihrem Zeugnis! Und die musischen Fächer liegen ihr offenbar deutlich besser als die Naturwissenschaften.

In einem Q&A auf Instagram wurde Leni von einem Follower nach ihrem Zeugnis gefragt – und sie reagierte prompt. Ganz ohne Scheu fotografierte sie die Leistungsübersicht des gerade beendeten ersten Halbjahrs, wobei sie lediglich ein paar Angaben zur Schule schwärzte. Insgesamt zeigte sich, dass die YouTuberin nach ihrem Schulabschluss wohl keine naturwissenschaftliche Laufbahn einschlagen wird: Sehr gute Noten hat die 16-Jährige in Englisch, Sport und Kunst. Nicht so gut sind ihre Zensuren hingegen in Mathe und Chemie. Damit sollte sie in ihrer Fangemeinde und darüber hinaus allerdings auf viel Verständnis hoffen dürfen.

Ebenfalls auf dem Zeugnis vermerkt sind 41 versäumte Stunden. Möglicherweise stehen die Fehlzeiten ja in Verbindung mit der ausufernden Webtätigkeit der berühmten Schülerin. Die insgesamt 1,4 Millionen Instagram-Follower wollen schließlich mit regelmäßigem Content bei Laune gehalten werden. Doch Sorgen brauchen sich ihre Eltern wohl nicht zu machen: Keine der Fehlstunden blieb unentschuldigt.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Leni Mariee

Instagram / lenimariee Leni Mariee, Influencerin

Instagram / lenimariee Leni Mariee, TikTok-Star

