Bekam Leni Marie Rosen von Lukas Rieger am Valentinstag?

Da läuft doch etwas! Bereits seit einigen Monaten wird die Gerüchteküche um eine Beziehung zwischen Leni Marie (18) und Lukas Rieger (23) immer weiter aufgeheizt. Im vergangenen Jahr drehten die beiden ein süßes Video zusammen – knapp zwei Monate später flogen sie gemeinsam in den Urlaub. Dennoch haben die beiden eine Beziehung nie auf den Social-Media-Plattformen bestätigt. Doch jetzt gibt es wieder neue Hinweise auf eine Romanze zwischen Lukas und Leni!

Leni postete am Valentinstag in ihrer Instagram-Story ein Bild von einem großen Rosenstrauß mit der Überschrift: "Happy Valentinstag." Doch von wem hat sie die Rosen nur bekommen? Ziemlich genau zu der gleichen Zeit kam auch bei Lukas eine Story online, die einen ziemlich identischen Strauß von Rosen zeigt. Er kommentierte die Aufnahme mit einem Herzen. Auch der Hintergrund scheint in beiden Storys der Gleiche zu sein – ein weißes Bettlaken, welches auf die gleiche Weise zerknittert ist.

Bisher war über das Liebesleben von Dagi Bees (28) Schwester nicht wirklich viel bekannt. Auch bei Lukas wurde es nach seiner Trennung von Faye Montana (19) ziemlich still. Seitdem hatte er keine Beziehung mehr, die er öffentlich geteilt hat.

Instagram / lukasrieger Die Netzstars Lukas Rieger und Leni Marie

Instagram / lenimariee Leni Marie, Dagi Bees Schwester

Instagram/lukasrieger Lukas Rieger, Musiker

