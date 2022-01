Was für ein niedlicher Post! Seit vielen Jahren steht die YouTuberin Dagi Bee (27) in der Öffentlichkeit und teilt so ziemlich alles aus ihrem Leben im Netz. Auch mit ihrer jüngeren Schwester Leni (17) dreht sie des öfteren gemeinsame Videos und beweist jedes Mal aufs Neue, dass sie ein unschlagbares Team sind. Kein Wunder also, dass die Influencerin ihrer Schwester auch auf Social Media zum Geburtstag gratuliert: Dagi widmet Leni total liebe Worte!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 27-Jährige nun ein paar Schnappschüsse von sich und ihrer Schwester, um sie an ihrem Ehrentag zu feiern: "Mein Mini-Me ist jetzt 17. Alles Gute zum Geburtstag, mein Engel. Du bist die Beste und ich wünsche dir nur das Beste zu deinem letzten Lebensjahr als Minderjährige", meinte Dagi unter der Bilderreihe. Außerdem schwärmte die frisch gebackene Mutter von Lenis Qualitäten als Tante.

Offenbar kümmert sich die 17-Jährige liebevoll um ihren kleinen Neffen Nelio: "Kann es kaum abwarten, bis du mir später seine Geheimnisse verheimlichst, die er dir erzählt, aber mir nicht", schrieb Dagi und amüsierte sich darüber. Das Geburtstagskind selbst bedankte sich schon in ihrer Story für die zahlreichen Glückwünsche.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Leni Mariee

Instagram / lenimariee Leni Mariee, Influencerin

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

