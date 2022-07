Was läuft bei Lukas Rieger und Dagi Bees Schwester Leni?

Liegt bei den beiden etwa Liebe in der Luft? Vor anderthalb Jahren trennte sich das Traumpaar Faye Montana (18) und Lukas Rieger (23). Seitdem ist es ruhiger um das Liebesleben des Sängers geworden. In der letzten Zeit häufte sich jedoch ein Gerücht: Läuft zwischen ihm und Dagi Bees (27) kleiner Schwester Leni Marie (17) etwas? Immerhin haben die beiden ein süßes Video zusammen gedreht. Jetzt heizen sie die Gerüchteküche noch weiter an: Leni und Lukas fliegen gemeinsam in den Urlaub.

In seiner Instagram-Story teilte der Influencer nun vier Schnappschüsse aus dem Flugzeug – zusammen mit Leni Marie. "Lass mal kurz wegfliegen", schrieb er zu den Bildern. Auf einem grinst Lukas breit in die Kamera, während Dagi Bees Schwester sich die Nase schnaubt. Allgemein sehen die beiden auf den Fotos sehr glücklich aus.

Lukas' Ex Faye gab im Mai 202 bekannt, dass sie neu verliebt sei – hielt jedoch geheim, wer der Glückliche ist. "Ich werde das in Zukunft eher privat halten, weil ich einfach sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe", erklärte die Sängerin. Es sei einfach besser für beide Partner, wenn man die Beziehung nicht auf Instagram und Co. breittrete.

Instagram / lenimariee Leni Marie, Dagi Bees Schwester

Instagram / lukasrieger Die Netzstars Lukas Rieger und Leni Marie

Instagram / fayemontana Faye Montana, Sängerin

