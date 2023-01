"Tollste Tante": Dagi Bee gratuliert Schwester Leni zum 18.!

Dagi Bee (28) ist mächtig stolz! Die YouTuberin steht schon seit über zehn Jahren in der Öffentlichkeit. Ihm Laufe der Zeit machten ihre Follower auch Bekanntschaft mit ihrer jüngeren Schwester Leni Mariee (18) – inzwischen ist diese aber selbst ein erfolgreicher Social-Media-Star. Nun feierten die Geschwister ein besonderes Ereignis: Leni ist 18 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wurde Dagi ganz emotional.

Via Instagram gratulierte Dagi ihrer Schwester zum 18. Geburtstag. "Wann ist die Zeit so schnell vergangen, dass du jetzt einfach schon 18 bist? Als du eins geworden bist, habe ich dich über den Kuchen gehalten, um die Kerze auszupusten, und jetzt bist du einfach volljährig – unglaublich", staunte die Influencerin und schwärme in den höchsten Tönen von Leni: "Du hast dich zu so einem tollen und liebevollen Menschen und zur tollsten Tante entwickelt und ich bin so stolz darauf, dass du so bist, wie du bist."

Aber nicht nur Dagi überbrachte Leni ihre Glückwünsche, sondern auch zahlreiche Fans. "Wie, die kleine Leni ist jetzt schon 18? Alles Liebe!" oder "Wie groß sie einfach geworden ist. Happy Birthday!", schrieben die Nutzer unter den Beitrag.

Anzeige

Instagram / lenimariee Leni Mariee mit ihrem Neffen Nelio

Anzeige

Instagram / lenimariee Dagi Bee und Leni Mariee

Anzeige

Instagram / lenimariee Leni Mariee, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de