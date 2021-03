Bei dieser Schönheit an seiner Seite wird sich Patrick Beinlich (31) sicherlich glücklich schätzen. Der Schauspieler musste für die Serie Köln 50667 schon so manche Dame küssen, privat gehört sein Herz aber nur einer Frau: seiner Freundin Mona. Die schöne Dunkelhaarige präsentiert der Oliver-Korte-Darsteller in letzter Zeit immer mal wieder auf Social Media und dort muss er glatt aufpassen, dass ihm seine Herzdame nicht die Show stiehlt. Mona ist nämlich eine richtige Augenweide.

Promiflash hatte der gebürtige Berliner schon im Frühling 2020 verraten, dass er seit Kurzem bis über beide Ohren verliebt sei. Doch zunächst hielt er seine Partnerin aus der Öffentlichkeit raus. Auf Instagram ist seine Freundin inzwischen aber immer mal wieder zu sehen. Zu den Pärchenbildern schreibt Patrick romantische Zeilen wie: "Und irgendwann kommt ein Mensch in dein Leben, der dir das Gefühl gibt, zu Hause zu sein – egal, wo du gerade bist."

Tatsächlich gibt es aber noch eine weitere Frau in Patricks Leben: seine Tochter Mimi. Die Kleine hält der 31-Jährige nach wie vor größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – ein Foto schaffte es dann aber doch in seinen Feed.

Instagram / patrick_beinlich "Köln 50667"-Star Patrick Beinlich

Instagram / patrick_beinlich "Köln 50667"-Star Patrick Beinlich und Freundin Mona

Instagram / patrick_beinlich Patrick Beinlich und seine Tochter im Mai 2020

