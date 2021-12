Was steckt hinter dem Rausschmiss von Patrick Beinlich (32) bei Köln 50667? Diese Frage stellen sich gerade viele Fans! In einem ehrlichen Statement im Netz gab der Darsteller von Olli bekannt, dass er nach rund vier Jahren bei der Daily-Soap gebeten wurde, zu gehen. Er hat die Theorie, dass die Serie verjüngt werden soll. Doch was auch immer der Grund für diese Entscheidung war: Die Zuschauer sind total traurig darüber! Was sagt denn RTL2 eigentlich zu Patricks Rauswurf?

Gegenüber Promiflash gab der Sender jetzt ein Statement ab. "Es ist bei Daily Soaps durchaus üblich, dass sich der Cast im Laufe der Jahre verändert und es immer mal wieder inhaltliche Anpassungen gibt", heißt es in der Stellungnahme von RTL2. "Patrick Beinlich hat in den letzten vier Jahren die Rolle des Oliver Korte mit viel Leidenschaft verkörpert. Wir danken ihm für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute." Das klingt zumindest so, als würde kein böses Blut zwischen den beiden Parteien fließen!

Tatsächlich hatte Patrick schon selbst darüber nachgedacht, "Köln 50667" zu verlassen. Der Grund: Dass vor ihm schon so viele langjährige Darsteller gegangen sind! Aber der 32-Jährige hatte es sich schließlich anders überlegt, weil er die Serie so "sehr liebt". Außerdem hätte er es unklug gefunden, während der Gesundheitskrise seinen Job hinzuschmeißen. Doch diese Entscheidung wurde ihm nun abgenommen.

© RTLZWEI / Niklas Niessner Danny Liedtke, Sophie Imelmann und Patrick Beinlich

Instagram / patrick_beinlich Ex-"Köln 50667"-Star Patrick Beinlich

RTL2 , "Köln 50667" Patrick Beinlich, Ex-"Köln 50667"-Star

