Für Paulina Ljubas (23) hat ihr Mitwirken in Henrik Stoltenbergs Sandra-Diss-Video ein böses Nachspiel! Die Köln 50667-Darstellerin war am Donnerstag gemeinsam mit dem diesjährigen Love Island-Kandidaten unterwegs, um ihm beim Dreh seines Musikvideos zu unterstützen. Gemeinsam mit ein paar anderen Mädels sind sie auf die Idee gekommen, das Trennungsstatement seiner Ex-Flamme Sandra Janina zu parodieren – und ernteten dafür schnell einen Shitstorm. Paulina setzte sogar das Verhältnis zu ihren Serienkollegen aufs Spiel!

Der "Köln 50667"-Star Danny Liedtke (30) veröffentlichte in seiner Instagram-Story ein langes Statement, in dem er schreibt: "Hiermit möchte ich mich ganz klar positionieren und mich von jeglichen Aktionen, die gerade von Paulina Ljubas und anderen im Internet und vor allem auf Instagram kursieren, distanzieren." Es tue ihm leid, als ihr Arbeitskollege einen solchen Text posten zu müssen, aber er könne solche Aktionen einfach nicht unterstützen. Für diese Worte erntete 30-Jährige von seinen Soap-Genossen großen Zuspruch: Neben Christoph Oberheide, Patrick Beinlich (31) und Pia Tillmann (32) teilten auch Diana Schneider und Sharon Battiste Dannys Zeilen in ihren Storys. Letztere fügte noch hinzu, dass sie Paulina bereits persönlich ihre Meinung mitgeteilt habe.

Paulina scheint die Aktion inzwischen selbst zu bereuen und meldete sich dazu bereits in ihrer Instagram-Story zu Wort: "Dieses Video war nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Dennoch ist mir bewusst, dass mein Verhalten sehr verletzend und kindisch war und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen!"

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, Laiendarsteller

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste im Oktober 2020 in Paris

ActionPress Christoph Oberheide, "Köln 50667"-Darsteller

