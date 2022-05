Sie unterstützen ihre Ex-Kollegin völlig! Am 15. Juni geht Die Bachelorette in eine neue Runde: Diesmal sucht Sharon Battiste als Rosendame nach der großen Liebe. Wie für die Kuppelshow üblich ist die Hauptperson keine Unbekannte – Sharon spielte von 2018 bis 2021 die Bo bei Köln 50667. Promiflash verrieten ihre ehemaligen Kollegen Patrick Beinlich (32) und Mandy-Kay Bart, was sie von Sharon als neuer Bachelorette halten.

"Für mich war es damals ein sehr großer Verlust, als Sharon die Serie verlassen hat. Denn mit ihr war der Spaß und gute Laune immer vorprogrammiert", erinnerte sich Patrick im Promiflash-Interview an die gemeinsame Zeit in der Soap zurück. Das werde sie sicher auch in Show zeigen können, weswegen der Schauspieler jetzt sogar seine Sehgewohnheiten überdenke: "Bisher habe ich die Bachelorette noch nie gesehen. Was sich jetzt allerdings ändert!" Er freue sich auf die Unterhaltung und wünsche seiner Kollegin, dass sie den Richtigen findet. "Sie hat es verdient!", stellte er klar.

Und da stimmt ihm auch Mandy-Kay zu: "Wenn es eine verdient hat, dann Sharon." Sie habe selten so eine aufrichtige, ehrliche, liebevolle und loyale Person kennengelernt wie die 30-Jährige – und das werde sie sicher auch zur Bachelorette mitbringen. "Sie wird keine Show spielen und auch zeigen, dass sie Ecken und Kanten hat. Sie ist einfach authentisch", stellte die Influencerin gegenüber Promiflash klar. Sharon sei einfach eine gute Freundin und verdiene es, die wahre Liebe zu finden.

