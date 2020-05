Premiere bei Patrick Beinlich (30)! Seit etwa drei Jahren verkörpert der gebürtige Berliner in der Serie Köln 50667 die Figur Oliver Korte. Neben der Schauspielerei pflegt er auch fleißig seine Social-Media-Kanäle und versorgt seine Fans dort regelmäßig mit neuen Schnappschüssen. Auch in seinen Storys gewährt er immer wieder Einblicke in sein Privatleben. Eine Person hat er bislang jedoch versucht, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten: Seine kleine Tochter Mimi. Nun veröffentlichte er aber erstmals ein gemeinsames Bild mit ihr.

Auf seinem neusten Instagram-Foto schmust Patrick mit seiner Tochter. Die Kleine lehnt sich an seine Schulter und schaut etwas unsicher in die Kamera. Unter dem Beitrag widmete der 30-Jährige ihr liebevolle Worte: "Meine Tochter... Solange ich stehen kann, kämpfe ich für dich. Solange ich atmen kann, verteidige ich dich. Und solange ich lebe, werde ich dich leiben!"

Bereits im März hatte der Schauspieler deutlich gemacht, wie viel Mimi ihm bedeutet. Doch wie er gegenüber Promiflash verraten hat, ist sie momentan nicht die einzige Frau in seinem Leben: "Abgesehen davon, dass mich meine Tochter zum glücklichsten Vater macht, den man sich vorstellen kann, muss ich sagen, dass ich mich in jüngster Vergangenheit bis über beide Ohren verliebt habe."

Anzeige

Instagram / patrick_beinlich Patrick Beinlich im März 2019

Anzeige

Instagram / patrick_beinlich Patrick Beinlich im Oktober 2019 in Köln

Anzeige

Instagram / patrick_beinlich Patrick Beinlich im Februar 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de