Damit hat wirklich kein Fan gerechnet: Patrick Beinlich (32) wurde bei Köln 50667 rausgeworfen! Nachdem er rund vier Jahre lang als Oliver "Olli" Korte Teil der Vorabend-Soap war, hat die Produktion ihn gebeten, zu gehen. Das enthüllte der TV-Darsteller in einem langen Statement auf Social Media. Warum genau er rausgekickt wurde, weiß er nicht – aber er hat die Theorie, dass die Serie verjüngt werden soll. So oder so sind die Zuschauer nicht gerade begeistert von dieser Entscheidung. Auch Patricks ehemalige "Köln 50667"-Kollegen sind total traurig!

Unter Patricks Stellungnahme auf Instagram haben sich bereits zahlreiche ehemalige und auch bestehende "Köln 50667"-Darsteller geäußert. Luise-Isabella Matejczyk beteuerte: "Auch wenn wir uns in der letzten Zeit kaum bis fast gar nicht gesehen haben, werde ich dich unheimlich am Set vermissen! Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft wir uns wegen dir halb tot bepisst haben vor Lachen." Abschließend betonte die Lea-Darstellerin: "Danke für diese megageile Zeit und für dein Du! Wir sehen uns und schnacken werden wir ja sowieso."

Danilo Cristilli (25), der sich vor ein paar Monaten selbst für den "Köln 50667"-Exit entschieden hat, kommentierte: "Eine andere Tür wird sich öffnen, Bruder. Ich vermisse die Zeit trotzdem! War sehr speziell und einzigartig." Gleich mehrere Darsteller und Ehemalige, darunter Maria Lo Porto, Angela Brand (25) und Pascal Zadow (24) versicherten Patrick, wie "stark" es von ihm sei, so ein ehrliches Statement zu dem Thema zu veröffentlichen. Viele weitere dankten ihm außerdem für die gemeinsame Zeit. Ganz klar: Der 32-Jährige war bei seinen Kollegen wohl sehr beliebt!

© RTLZWEI / Niklas Niessner Danny Liedtke, Sophie Imelmann und Patrick Beinlich

Instagram / patrick_beinlich Patrick Beinlich und Sharon Battiste

Instagram / patrick_beinlich Ex-"Köln 50667"-Star Patrick Beinlich

