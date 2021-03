Neue Details über Alexi Laihos Tod werden bekannt. Ende des vergangenen Jahres machten schockierende Nachrichten die Runde: Der Gitarrist der berühmten Band Children of Bodom starb überraschend im Alter von 41 Jahren. Zu dem Zeitpunkt hatte der Musiker gerade erst ein neues Musikprojekt gestartet. Woran er gestorben ist, wurde nicht bekannt gegeben. Wenige Monate nach der Tragödie ist die Todesursache offiziell geklärt.

"An diesem Morgen habe ich den finalen forensischen Bericht mit dem offiziellen Grund für Alexis Tod bekommen", beginnt Kimberly Goss, die Witwe des Verstorbenen, einen Instagram-Post. Die Ergebnisse besagen: "Alkohol-induzierte Degeneration des Leber- und Bauchspeicheldrüse-Bindegewebes." Zudem hätten die Mediziner herausgefunden, dass er einen Cocktail aus Schmerztabletten, Opioide und Medikamente gegen Schlaflosigkeit im Körper gehabt habe, als er starb.

Kimberly deutet an, dass Alexis zu Lebzeiten mit einer Sucht zu kämpfen hatte: "Ich appelliere an jeden, der mit Alkoholismus oder einem anderen Suchtproblem zu kämpfen hat, sich bitte Unterstützung zu suchen", schreibt sie in dem Netzbeitrag. Nicht jeder, der gegen seinen Drogenmissbrauch kämpfe, müsse auf ein ähnliches Schicksal zusteuern. "Meine Hoffnung ist es, irgendwann eine Gedenkstiftung oder Wohltätigkeitsorganisation in seiner Heimat Finnland zu gründen, um anderen zu helfen, die mit den gleichen Dämonen kämpfen."

