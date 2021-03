Großes Babyglück bei Reece Hawkins! Nach der gescheiterten Beziehung zu Model Tammy Hembrow (26) fand der Influencer in London Goheen seine Traumfrau: Die zwei Webstars sind inzwischen nicht nur verheiratet, sondern verkündeten außerdem im September 2020, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nun dürfen die beiden ihr Baby in den Armen halten: Ihr kleiner Junge hat endlich das Licht der Welt erblickt!

Die süßen Neuigkeiten verkündete die stolze Mutter nun selbst in ihrer Instagram-Story. Sie filmte ihren kleinen Spross während eines Nickerchens, bei dem er sich eng an seine Mama schmiegt. "34 Stunden in den Wehen zu liegen, hat sich für dich gelohnt. Ich bin so gesegnet. Ich liebe dich!" schwärmte sie in ihrem Post und verriet auch noch das Geburtsdatum ihres Sohnemannes: Der Kleine kam am 7. März zur Welt.

Dass Tammy Reece und London zur Geburt ihres Babys gratulieren wird, scheint eher unwahrscheinlich. Kurz nachdem die beiden im vergangenen Jahr verkündet hatten, Nachwuchs zu erwarten, wirkte die 26-Jährige nämlich alles andere als begeistert! In einer Instagram-Story sang sie eine vielsagende Zeile eines Rap-Songs nach: "Ich hasse diese Bitch, die denkt, dass ein Baby ihren Kerl halten kann."

Instagram / londonshaygoheen Reece Hawkins und London Goheens Baby

Instagram / londonshaygoheen London Goheen im Februar 2021

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Model

