London Goheen hat tolle Neuigkeiten zu verkünden! Bei der 22-Jährigen könnte es aktuell kaum besser laufen: Seit August ist sie mit dem Influencer Reece Hawkins verlobt und wird in Kürze zum ersten Mal Mutter. Die zwei Turteltauben erwarten einen Jungen. Im Netz präsentiert London inzwischen regelmäßig stolz ihren Schwangerschaftsbauch – und gibt in einem neuen Post jetzt sogar ein besonders schönes Babyupdate!

In einer Instagram-Story teilt sie ein Bild, auf dem sie voller Vorfreude ihren Babybauch hält, der sich unter einem weißen Sommerkleid verbirgt. Dazu verkündet London: "Ja, er hat einen Namen und ich freue mich so darauf, ihn mitzuteilen!" Bisher behält sie das süße Geheimnis jedoch noch für sich und gibt lediglich preis: "Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so heißt. Es war der einzige Name, in den Reece und ich uns sofort verliebt haben, sobald wir ihn hörten!"

Dass die beiden schon einen Namen für ihren Spross haben, ist keinesfalls verfrüht – immerhin ist der Bauch der Brünetten schon ganz schön rund. Das beweist sie in ihrer Story mit einem Schnappschuss, auf dem sie mit entblößter Körpermitte posiert. "Sechster Monat", schreibt London zu ihrem Schwangerschaftsstatus und lässt mithilfe von Herz-Emojis keinen Zweifel daran, wie sehr sie sich auf ihren Nachwuchs freut!

Instagram / londonshaygoheen London Goheen, Influencerin

Instagram / londonshaygoheen London Goheen und Reece Hawkins, 2019

Instagram / londonshaygoheen London Goheen im Dezember 2020

