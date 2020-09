Damit krönen sie ihr Liebesglück! Netz-Bekanntheit Reece Hawkins war fünf Jahre mit Tammy Hembrow (26) zusammen gewesen und hat zwei Kinder mit ihr. Nach der Trennung lernte er 2018 London Goheen kennen und lieben. Erst vor Kurzem machte das Paar den nächsten Schritt in seiner Beziehung – der Influencer stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Nun überraschen die beiden ihre Fans mit einer weiteren niedlichen Neuigkeit: Reece und London erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Via Instagram macht der Tattoo-Liebhaber die Schwangerschaftsnews seiner Verlobten öffentlich. "Baby-Mama-Alarm! Ich werde ein Kind mit der Liebe meines Lebens und meiner besten Freundin bekommen", betitelte Reece eine Fotoreihe mit London. Aber auch die brünette Beauty kann ihr Glück kaum fassen. "Ich war zu sehr damit beschäftigt, ein Kind mit diesem Mann zu zeugen – was ist mit euch?", kommentiert sie ein Knutsch-Pic mit Reece.

Tammy scheint von der Neuigkeit aber nicht so begeistert zu sein. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 26-Jährige kurz nach der Bekanntmachung einen vielsagenden Clip: In ihrem Auto singt die Blondine einen Rap-Song mit den Zeilen "Ich hasse diese Bitch, die denkt, dass ein Baby ihren Kerl halten kann" mit.

Instagram / reece_hawkins_ London Goheen und Reece Hawkins

Instagram / reece_hawkins_ London Goheen und Reece Hawkins im August 2020

Instagram / tammyhembrow Reece Hawkins und Tammy Hembrow, Social-Media-Stars

