So sieht ein vernarrter Vater aus. Vor rund einer Woche war es so weit: Das erste gemeinsame Kind von Reece Hawkins und seiner Frau London Goheen kam auf die Welt – ein kleiner Junge. Das verkündeten die frischgebackenen Eltern mit einem Foto ihres Wonneproppens, wie er in den Armen seiner Mutter liegt. Nach dem ersten Mama-Sohn-Schnappschuss gibt es nun auch das erste Bild von dem Fitnesstrainer mit seinem Nachwuchs.

Das teilte Reece auf seinem Instagram-Account. Der Webstar hält darauf seinen Sohnemann in den Armen und himmelt ihn an. Auch der Promi-Spross sieht seinen Dad mit großen Augen an. "Das ist der Tag, an dem Stone Hawkins geboren wurde", schwärmt der Australier. Damit hat er jetzt nicht nur ausgeplaudert, wann die Aufnahme entstanden ist, sondern auch, wie sein Junge heißt: Stone.

Auch seine Frau London meldete sich nach den Babynews bereits wieder im Netz und erzählt nun detaillierter von der Geburt ihres Sohnes. "Die ganze Erfahrung war unbeschreiblich. 34 Stunden Wehen waren wahnsinnig hart... aber das Gefühl, ihn dann an meiner Brust zu spüren, war jeden Schmerz wert", betont das Model.

Instagram / reece_hawkins_ London Goheen und Reece Hawkins im August 2020

Instagram / reece_hawkins_ London Goheen und Reece Hawkins im Februar 2019

Instagram / londonshaygoheen London Goheen und ihr Neugeborenes, 2021

