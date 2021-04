London Goheen könnte derzeit kaum zufriedener sein! Anfang März hat sich das Leben der Influencerin komplett verändert: Sie und ihr Partner Reece Hawkins haben ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Sohnemann Stone ist der ganze Stolz des jungen Paares. Trotz ihrer neuen Rolle als Eltern bleiben die beiden ihrer Leidenschaft, dem Sport, aber weiterhin treu – und das scheint sich auszuzahlen. Im Netz präsentierte London nun stolz ihren After-Baby-Body!

Von wegen nur Windeln wechseln oder stillen – London nimmt sich neben ihrem Mama-Dasein auch Zeit für ihr Work-out. In ihrer Instagram-Story postete die Beauty nun einen Schnappschuss, auf dem auch ihr Körper deutlich zu sehen ist. "Ich mache nur ein leichtes Kardio auf dem Laufband, wenn ich die Zeit und Energie dazu habe", erzählte sie ihrer Community. Nur rund einen Monat nach der Geburt ihres Sprösslings startet die dunkelhaarige Schönheit also wieder durch und möchte sich damit etwas Gutes tun.

Doch auch das Babybäuchlein stand London ausgezeichnet. In der Weihnachtszeit veröffentlichte die 23-Jährige beispielsweise eine Aufnahme, auf der sie ihre pralle Bauchmitte in der 30. Schwangerschaftswoche gekonnt in Szene setzte. Von ihren Followern erntete das Model dafür zahlreiche Komplimente.

