Victoria im Sex-Talk! Bei Are You The One? geht es heiß her: Immer noch versuchen die heißen Singles, ihr Perfect Match zu finden, um am Ende die Siegesprämie von 220.000 Euro abzuräumen. Bei der Partnersuche sind die Kandidaten mit vollem Körpereinsatz dabei – manch einer lernte sich bereits besonders intensiv kennen. Und auch Victoria und Germain hatten Sex miteinander – offenbar sogar mit Happy End!

Mit Freundin Sabrina ließ Vic besagten Abend Revue passieren und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus – anscheinend hielt das Intermezzo mit Germain einen Höhepunkt für die Brünette bereit. "Das war so schön", erinnerte sich die Tattoo-Liebhaberin. Das war auch Sabrina nicht entgangen: "Man hat das gemerkt, du warst gestern viel glücklicher unterwegs." Ein Umstand, den ihre Gesprächspartnerin nur bestätigen kann. "Das war der Orgasmus", gab die Influencerin zu.

Vic ist allerdings nicht die einzige Frau, die Germain mit seinen Fertigkeiten beglückte – auch zwischen Christin und dem Berliner ging es regelmäßig heiß her. "Ich bin ein Künstler, ein Magier", lobte der 22-Jährige seine eigene Performance.

TVNOW Germain und Victoria, "Are You The One?"-Kandidaten 2021

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

TVNow Christin und Germain bei "Are You The One?"

