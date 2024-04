Das "Ex on the Beach"-Paar Jessi und Germain zieht zusammen!

Germain und Jessi wagen den nächsten Schritt! Die Realitystars hatten sich 2023 bei Ex On The Beach kennengelernt. Schon in der Show knisterte es zwischen den beiden – am Ende gestand der Berliner der Beauty sogar seine Gefühle. Jetzt heben die TV-Bekanntheiten ihre Beziehung auf eine neue Ebene: Germain und Jessi ziehen zusammen! Das verkünden sie in einem süßen Statement auf Instagram. "Ein Jahr Fernbeziehung, etliche Bahnstreiks, einige Tränen und viele Hürden später ziehen wir nun endlich zusammen!", schreiben die Turteltauben zu einigen Schnappschüssen, auf denen sie mit einer Malerrolle und den Schlüsseln zu ihrem neuen Zuhause posieren.

In ihrem Post deuten Jessi und Germain auch an, dass sich die Wohnungssuche als schwierig gestaltet hat: "Wir haben lange nach der perfekten Wohnung für uns gesucht und wir haben sie endlich gefunden." Umso erfreuter seien sie darüber, ihr passendes Zuhause gefunden zu haben. "Wir sind so überglücklich, diesen Weg zusammenzugehen und freuen uns umso mehr, allen Hatern gezeigt zu haben, dass wir ein super Team sind", erklären sie stolz. Ihre Fans wollen sie so gut es geht bei ihrem neuen Lebensabschnitt mitnehmen.

Nach der Show waren viele Fans zunächst überzeugt gewesen, dass aus Jessi und Germain kein Paar geworden ist. In einem früheren Interview mit Promiflash sprachen sie über die Zeit nach der Ausstrahlung. "Wir mussten es lange geheim halten und es war auch eine schwere Zeit. Viele Leute haben wirklich Scheiße geschrieben. [...] Wir sind immer noch zusammen, wir haben es geschafft. Umso cooler, es allen gezeigt zu haben, dass wir es hingekriegt haben, weil keiner an uns geglaubt hat", stellten sie schon damals klar.

Instagram / germain_e Jessica Hnatyk und Germain, TV-Bekanntheiten

