Jetzt ist Schluss mit der Unverbindlichkeit – Nihat (Timur Ülker, 31) und Lilly (Iris Mareike Steen, 29) sind endlich ein Paar! Nach wochenlangem Hin und Her haben sich die Ärztin und der Vereinsheim-Besitzer in GZSZ endlich ihre Gefühle gestanden und wollen ab sofort gemeinsam durchs Leben gehen. Doch in der Vergangenheit war der Frauenschwarm nicht immer die treueste Seele. Timur hat im Gespräch mit Promiflash verraten, ob er Nihat die Monogamie wirklich zutraut.

"Mein erster Gedanke war: 'Ohje, das kann nicht gut gehen'", gestand der 31-Jährige im Promiflash-Interview. Seit Nihat im Kiez aufgetaucht ist, machte er seinem Aufreißer-Image alle Ehre und zeigte sich nie wirklich beziehungskompatibel – bis jetzt! Timur würde sich zwar für seine Rolle wünschen, dass das Paar nun glücklich bleibt. Ein paar Zweifel bleiben aber auch: "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Nihat sehr gern vieles ausprobiert und leider auch schnell das Interesse verliert."

Im Oktober erklärte Timur schon, er könne sich nicht vorstellen, dass seine GZSZ-Rolle jemals treu sein werde. Ob er damit recht behalten wird oder sich der Serien-Casanova nun endgültig für die Zweisamkeit entscheidet, bleibt abzuwarten. Der Schauspieler vermutet: Insgeheim hoffe Nihat auch, dass er irgendwann seine Traumfrau findet oder in Lilly nun vielleicht sogar schon gefunden hat.

Instagram / irismareikesteen Timur Ülker und Iris Mareike Steen, GZSZ-Darsteller

TVNOW / Rolf Baumgartner Schauspieler Timur Ülker und Iris Mareike Steen

Instagram / timuruelker Timur Ülker und Iris Mareike Steen, Schauspielkollegen

