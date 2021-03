Ist Emilia Würsching schon jetzt die Dramaqueen der fünften Love Island-Staffel? Die neue Season startete erst gestern und so bildeten sich vier Start-Pärchen. Doch schon am nächsten Morgen gab es die erste Krise. Adriano Monaco entschied sich am Vorabend für Blondine Emilia – die Einzige, die zu diesem Zeitpunkt noch keinen Partner hatte. Nach der ersten Nacht fiel dem Münchner nun auf, dass er eigentlich gar nicht auf Blondinen steht. Das macht Emilia anscheinend so traurig, dass sie anfing zu weinen.

Am Abend kuscheln sich manche der aktuellen Pärchen zusammen, was die Studentin sehr traurig macht. "Ich hätte auch gern das, was die anderen haben", erklärte Emilia im Interview. Sie zieht sich im Schlafzimmer zurück und TV-Freundin Livia Piotrowicz kommt vorbei zum Trösten. Bei Emilia brechen alle Dämme und sie fängt bitterlich an zu weinen. Sie hofft einfach, in der Show ihre große Liebe zu finden, aber bei Adriano und ihr scheint schon mal keine Chance mehr zu bestehen.

Beinahe wäre Adriano von seinem "Couple-Leiden" erlöst worden. Am Ende der ersten Folge zog mit Livia die erste Granate ein, die sich einen vergebenen Boy krallen darf. Schon in der Vorschau deutete sie an, dass sie sich entweder für Adriano oder Breno Alonso entscheiden wird. Sie nahm dann aber den SixxPaxx-Stripper!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Livia und Emilia bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI Emilia und Adriano bei "Love Island"-Kandidaten

Anzeige

RTLZWEI Livia und Emilia bei "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de