Erste Fehlentscheidung bei Love Island? In der Auftaktfolge am Montag wurden die ersten vier Startpärchen gebildet. Eigentlich sollten es fünf sein, doch wegen eines positiven Corona-Tests musste eine Dame vorerst noch in Quarantäne bleiben – und ein Mann deshalb weiter auf seinen Einsatz warten. Adriano Monaco entschied sich an dem Abend für Kandidatin Emilia Würsching. Am nächsten Morgen bereut er diese Entscheidung aber anscheinend – Emilia sei nämlich überhaupt nicht sein Typ.

Nach der Paarungszeremonie zog Granate Livia Piotrowicz in die Single-Villa auf Teneriffa ein. Die schnappte sich Adriano gleich nach dem Aufstehen zum Einzelgespräch. Dort machte der BWL-Student seinem Frust Luft: "Ich fand es mutig, dass sie nach vorne gegangen ist – auch wenn ich der Letzte war, der reingekommen ist." Anschließend habe Adriano aber gemerkt, dass es nicht passt. Dies verriet er kurze Zeit auch Emilia persönlich: "Mein Kopf hat relativ schnell gesagt: Mein Typ bist du nicht. Ich stehe nicht auf Blond."

Dafür gibt es aber zwei andere Ladys in der Villa, die viel eher in das Beuteschema des Möchtegern-Casanovas passen. "Mein Typ wäre Bianca gewesen und dann kam die Granate rein." Auch Livia würde ihm optisch sehr zusagen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Adriano Monaco, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI Emilia Würsching bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Livia Piotrowicz, "Love Island"-Kandidatin

