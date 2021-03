Sven Deutschmanek (44) lässt einen seltenen privaten Einblick zu. Der Antiquitätenhändler ist durch seine Auftritte in der TV-Show Bares für Rares bekannt geworden. Unter seinen fachkundigen Augen entpuppt sich so mancher Trödel als geheimes Schätzchen. Doch natürlich hat kein noch so schöner Gegenstand für den Experten einen so hohen Wert wie seine häusliche Behaglichkeit mit seiner Frau Simone und ihrem gemeinsamen Sohn. Ein Foto der kleinen Familie teilt der gelernte Kfz-Mechaniker nun im Netz.

"Wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche", schreibt Sven zu einem Instagram-Schnappschuss, auf dem er mit seiner Frau und ihrem Kind posiert. Dabei ist kaum zu übersehen, wie groß sein Mini-Me mittlerweile geworden ist. Ein Foto von den dreien zusammen ist tatsächlich ziemlich selten. Meist zeigt der Familienvater lediglich sich alleine – und gewährt seinen Followern nur ab und zu einen Blick auf seinen Spross.

Sven und Simone kennen sich seit ihrer Jugend – und sind bis heute sichtlich glücklich miteinander. 2017 gaben sie sich das Jawort. Ihr Nachwuchs ist mittlerweile zwei Jahre alt, er feierte im vergangenen September seinen Geburtstag. Seinen Namen halten die Eltern allerdings nach wie vor geheim.

Instagram / sven.deutschmanek.official Sven Deutschmanek, Kunsthändler

Instagram / svendeutschmanek Sven Deutschmanek und seine Frau Simone

Instagram / svendeutschmanek Sven Deutschmanek mit seinem Sohn

