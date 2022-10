"Bares für Rares"-Händlerin Elke kaufte eine kaputte Uhr!

War das für Elke Velten-Tönnies (69) etwa ein Verlustgeschäft? Die Juwelierin gehört seit 2016 zu den Bares für Rares-Händlern und feilscht in der Trödelshow um die alten, kuriosen und besonderen Besitztümer der Kandidaten. Nun rückte eine Breitling Premier in das Visier der gebürtigen Kölnerin. Das Objekt ist allerdings revisionsbedürftig. Doch Elke ließ sich trotzdem nicht von dem Kauf der Uhr abbringen!

In der vergangenen "Bares für Rares"-Folge verriet der Experte Sven Deutschmanek (46), dass die Uhr etwa zwischen 75 bis 80 Jahren alt sein dürfte. Knapp die Hälfte davon ist sie aber nicht benutzt worden – mit einer Folge. "Also der kleine Totalisator mit den 45 Minuten – da tut sich nichts", stellte der Kunsthändler fest. Das eröffnete der Besitzer Michael Thiel auch den Interessenten Jan Čížek, Christian Vechtel und Co. im Händlerraum. Elke bot trotzdem 1.500 Euro. "Das ist wirklich gut", erklärten ihre Konkurrenten. Michael zeigte sich davon aber nicht sonderlich begeistert: "Für 1.800 würde ich sie hergeben." Elke wirkte daraufhin nachdenklich, gab ihm dafür dann aber den Zuschlag.

Die Reparatur der Uhr sowie der Tausch des Lederarmbands dürfte um die 1.000 Euro kosten, schätzten die Experten. "Eine Risikobaustelle, die aber auch gut gehen kann", erklärte Walter Lehnertz (55). In einem guten Zustand könnte das Schmuckstück zwischen 3.000 und 3.200 Euro bringen, ist sich Sven zuvor sicher.

