Ein Beitrag mit Seltenheitswert! In den sozialen Netzwerken lässt der Raritätensammler Sven Deutschmanek (43) seine Follower regelmäßig an seinem Privatleben teilhaben, hielt sie sogar mit Updates von seiner Operation auf dem Laufenden, als er schwierigere Zeiten durchgemacht hat. Doch eine ganz bestimmte Sache wird bei dem Bares für Rares-Gesicht selten thematisiert: die Liebe. Nun veröffentlichte er ein Foto mit seiner Jugendliebe Simone – und beide wirken richtig happy zusammen!

Auf Instagram ist zu sehen, wie die Brünette lächelnd ihren Kopf auf die Schulter des Kunst- und Antiquitätenhändlers legt, der das Selfie der beiden ebenfalls gut gelaunt knipst. Den Post versah er knapp, aber vielsagend mit dem Wort "Hashtag" und einem Herz-Emoji. Seine Fans sind entzückt von dem Beitrag: "Hübsches Paar", kommentierte ein User das Foto, ein anderer schrieb: "Das ist also deine hübsche Frau. Sehr schön schaut sie aus." Die beiden haben sich 2017 das Jawort gegeben und wirken noch frisch verliebt wie am ersten Tag.

Der gelernte Kfz-Mechaniker, der als Quereinsteiger in die Raritätenbranche gelangte und zu einem der Urgesteine von "Bares für Rares" zählt, ist ein absoluter Familienmensch. Vor allem die Liebe zu seinem Sohn hebt er immer wieder in Netz-Postings hervor. Am Dienstag gab es dafür sogar einen besonderen Anlass: Der kleine Mann feierte seinen ersten Geburtstag!

