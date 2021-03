Sven Deutschmanek (44) ist bei Bares für Rares nicht mehr wegzudenken. Der kundige 44-Jährige hat schließlich ein besonderes Auge für echte Schätze! Vor allem altes Spielzeug und kultige Designobjekte haben es dem Experten für Antiquitäten angetan – immer wieder macht er unter vermeintlichem Trödel echte Raritäten ausfindig! Nun zeigt ein seltenes Bild Sven Deutschmanek mit seinem größten Schatz: seiner Ehefrau Simone!

Auf Instagram wendet sich Sven an die Frau an seiner Seite – denn der gelernte Kfz-Mechaniker sendet seiner Liebsten auf diesem Weg Glückwünsche zum Geburtstag! "Happy Birthday, mein Schatz", schreibt Sven zu dem mit Herz-Emoji versehenen süßen Pärchenbild, auf dem er und seine Jugendliebe zu sehen sind. Während der "Bares für Rares"-Liebling lässig mit schwarzer Mütze und großer Brille posiert, strahlt seine dunkelhaarige Ehefrau glücklich in die Kamera. Das Foto scheint bei einem Spaziergang in der Natur entstanden zu sein – so viel verrät der Wald im Hintergrund!

Auch bei den Fans kommt das Pic super an! Einige seiner insgesamt rund 15.000 Follower schließen sich den Glückwünschen direkt an und machen dem TV-Star, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Nordrhein-Westfalen lebt, obendrein noch Komplimente. "Schönes Bild von Euch beiden – so sieht Glücklichsein aus", schreibt ein User, oder auch "Ihr seid ja ein hübsches Paar", ist in der Kommentarspalte zu dem Bild, das die seit 2017 glücklich Verheirateten zeigt, zu lesen.

ZDF/Frank W. Hempel Sven Deutschmanek, Experte bei "Bares für Rares"

Instagram / svendeutschmanek Sven Deutschmanek mit seinem Sohn

Instagram / sven.deutschmanek.official Sven Deutschmanek mit seiner Frau Simone und seinem Sohn

