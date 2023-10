Walentina Doronina hat auch Beef mit "Bares für Rares"-Star!

Walentina Doronina (23) bringt sogar einen Bares für Rares-Star gegen sich auf. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin und ihr Freund Can Kaplan sind derzeit in aller Munde. Erst legten sie sich mit Luigi Birofio (24) im Sommerhaus an, jetzt sollen die beiden Jungs ihre Differenzen im Boxring klären. Ob es zu dem Kampf kommt, ist ungewiss – Can fühlt sich beleidigt und kündigte an, seine Teilnahme abzusagen. Auch der "Bares für Rares"-Star Sven Deutschmanek (47) hat eine Meinung zu dem Paar – und bekam dafür von Walentina die Retourkutsche!

In seiner Instagram-Story kam der Kunsthändler auf den Sommerhaus-Eklat zu sprechen. "Ich war einfach so schockiert, Leute, das ist so krank", meinte er zu der Szene, in der Gigi Can gegenüber handgreiflich geworden sein soll. In einer weiteren Sequenz teilte Sven ein Foto eines afghanischen Windhundes mit hellem Fell und betitelte dies als "dümmste Hunderasse der Welt". Walentina fühlte sich von dem Hundevergleich offenbar angegriffen. "Solche Leute sind peinlich und wollen Aufmerksamkeit auf meinen Nacken", erklärte sie gegenüber Bild.

Doch auch ihr Liebster wurde in den vergangenen Tagen mit einem Vierbeiner verglichen. Gigi hatte Can bei der Fame-Fighting-Pressekonferenz einen Beutel Hundefutter auf den Platz gestellt und gesagt: "Ich weiß nicht, ob ich mit dir in Menschensprache oder Hundesprache reden muss."

