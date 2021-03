Bachelor Niko Griesert (30) plaudert aus dem Nähkästchen! Momentan hat er die Qual der Wahl. Von klassischen Modelmassen, hin zu heißen Kurven ist alles dabei! Die flirtwilligen Ladys, die eifrig um das Herz des IT-Projektmanagers aus Osnabrück buhlen, könnten nicht verschiedener sein. Auf welchen Typ Frau steht Niko wirklich? Jetzt verrät er, wer die besten Chancen auf die begehrte letzte Schnittblume hat!

Die quirlige Mädelstruppe dünnt sich langsam aber sicher aus – doch eine Tendenz für einen bestimmten Typ Frau lässt sich bei Rosenkavalier Niko bisher noch nicht erkennen! Im "Bachelor-Podcast" packt er nun aus, was Frau mitbringen muss, um bei ihm anzukommen: "Ich finde, das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Sie sollte Ausstrahlung haben, gerne humorvoll und tierlieb sein und das Herz am rechten Fleck haben!" Eine bestimmte Vorliebe hat er also tatsächlich nicht.

Neben der Ausstrahlung zählt für Niko somit eines: Charakter. Egal ob kurvig oder schlank – es bleibt abzuwarten, für welche von den Frauen im Finale das Herz des TV-Beaus schlägt. Sicher ist eines: Nikos Auserwählte sollte in jedem Fall mehr als einen tollen Look mitbringen!

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im Januar 2021

Anzeige

TVNow Bachelor Niko Griesert

Anzeige

TVNow / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de