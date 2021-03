Ist Michelle Gwozdz aka Mimi den anderen Bachelor-Kandidatinnen mal wieder einen Schritt voraus? Dass die Bürokauffrau bei Niko Griesert (30) für Herzrasen sorgt, ist den Zuschauern längst nicht entgangen. Auch ihre Konkurrentinnen fürchten bereits, dass die Blondine am Ende das Rennen macht. So munkelt Stephie Stark (25) schon länger, dass sie gegen Mimi verlieren könnte. Jetzt sieht es ganz danach aus, als könnte sich die Pfungstädterin einen großen Vorteil sichern: Niko trifft bei den Homedates ausschließlich auf Mimis Familie.

Bei den Treffen mit Stephie und Michèle de Roos erwarten den TV-Kavalier neben Kuscheleinheiten lediglich Videobotschaften von den Liebsten seiner Auserwählten. So senden Michèles Schwestern und Stephies Mutter virtuelle Grüße. Auch in Mimis Zuhause plaudert die Familie zunächst nur auf dem Bildschirm – bis die große Überraschung auf den Rosenverteiler und die 26-Jährige wartet. Draußen im Garten versammeln sich Mimis Eltern, ihre Schwester mit Ehemann und den gemeinsamen Kindern. Mit Abstand und an der frischen Luft hat Niko so die Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck von der Verwandtschaft zu machen. "Das war ein richtiger Adrenalinkick. Ich war so aufgeregt", gibt der Osnabrücker später zu.

Nach dem Treffen schwärmt er weiter: "Die Familie hat es mir sehr leicht gemacht. Sehr, sehr liebe Familie, das passt zu Mimi. Das macht Sinn, wo sie herkommt, wie sie ist..." Die Familie der Beauty gibt ihm offenbar ein gutes Gefühl für die anstehende Entscheidung. Findet ihr es fair, dass Niko Mimis Familie kennengelernt hat und die der anderen nicht? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNow Stephie und Niko bei "Der Bachelor"

TVNow Michelle und Niko beim Bachelor

TVNOW Bachelor-Kandidatin Mimi mit Niko Griesert

