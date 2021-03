Für viele seiner Fans war es ein bewegendes Eingeständnis: Justin Bieber (27) hat sich am Montag zum Weltfrauentag mit einem besonderen Post öffentlich zu Wort gemeldet. Seit Monaten zeigt sich der Sänger ganz verliebt mit seiner Ehefrau Hailey (24) und verzückt damit seine Follower. Doch nun betonte der Megastar, dass er sich über eine Sache mittlerweile im Klaren sei – nämlich, dass er selbst sich nicht immer richtig verhalten habe.

Jeden Tag, den er an der Seite seiner Frau verbringe, lerne er dazu, schrieb Justin unter seinem Beitrag auf Instagram: "Ich weiß, dass ich naiv und in der Vergangenheit nicht immer einfühlsam gegenüber Frauen war." Er wolle weiter dazulernen und es sich auf die Fahne schreiben, ein Bewusstsein für all die Anstrengungen zu schaffen, die Frauen oftmals meistern müssten und die Männer niemals erleben würden, fuhr der Musiker fort.

Besonders seine weiblichen Fans zeigten sich begeistert von Justins Offenheit. "Es ist so toll zu sehen, wie du dich über die vergangenen Jahre entwickelt hast", schrieb eine Userin. Gemeinsam mit ihr freuten sich zahlreiche Kommentatorinnen über die reflektierten Worte ihres Idols.

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im März 2021

Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Justin Bieber 2013 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de