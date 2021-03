Süße Neuigkeiten von Michael Schulte (30)! Der Musiker und seine Frau Katharina verkündeten ihren Fans im vergangenen Jahr stolz: Ihr Sohnemann Louis bekommt ein Geschwisterchen. Ob es ein kleiner Bruder oder doch eine Schwester wird, verriet der The Voice of Germany-Comeback-Coach bis dato nicht. Jetzt steht es allerdings fest: Michael ist erneut Papa eines kleinen Jungen geworden – und auch der Name ist schon bekannt!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der "Stay"-Interpret am Freitag ein erstes Foto, mit dem er die Baby-News bekannt machte. Auf dem Bild sieht man die kleinen Fingerchen des Nachwuchses, der die Hände seiner Eltern umfasst. Zu dem süßen Schnappschuss schrieb Michael ganz stolz: "Da ist er. Lenny Schulte – 12. März 2021! Kurz nach Mitternacht hat der kleine Mann sich pünktlich zum Releaseday von "Stay" auf den Weg gemacht. Was für ein Tag!" Der Sänger betonte weiter, sein zweites Söhnchen sei gesund und munter.

Und auch für seine Katharina hatte Michael einige zuckersüße Worte parat. "Meine tapfere Frau. Unfassbar, was du wieder geleistet hast. Sowas von stolz auf dich. So viel Liebe für dich und unsere kleine Familie", schwärmte der 30-Jährige von seiner Liebsten.

