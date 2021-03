Yasin und Samira plaudern über ihre zweite Hochzeit. Anfang Februar gaben sich die ehemaligen Love Island-Teilnehmer ganz privat standesamtlich das Jawort. Nicht einmal ihre engsten Freunde und Familienmitglieder waren anwesend. Das wollen die Reality-TV-Stars unbedingt mit einer großen Hochzeit nachholen. Gegenüber Promiflash verrieten sie bereits, dass es ihr Traum sei, in einem Schloss zu heiraten. Doch wann soll die große Hochzeitssause stattfinden?

"Wir wollen, wenn es geht, noch in diesem Jahr heiraten", verriet Yasin gegenüber Promiflash. Allerdings müssen die beiden für ihren großen Tag noch einiges organisieren. Samira habe das Gefühl, noch nichts erledigt zu haben. Ganz so stimmt das wohl nicht, wie Yasin aufzählte: "Meinen Anzug hab ich schon mal abmessen lassen in der Schweiz. Wir sind gerade dabei, mit Samira die Farben der Rosen auszusuchen, dann Tischdeko, Essen, wir wollen eine Tanzeinlage machen und solche Sachen."

Auf Promiflash-Nachfrage bestätigte das Paar, seine Hochzeitslocation bereits gefunden zu haben. Und auch ein festes Datum haben sie schon, das wollen die Eltern eines Sohnes aber noch für sich behalten. So entspannt wie Yasin und Samira im Interview wirkten, scheint das aber noch ein wenig in der Ferne zu liegen.

