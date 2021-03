Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Erst vor wenigen Tagen überraschten Marc Terenzi (42) und Jay Khan (38) ihre Fans mit dieser Nachricht: Die beiden Musiker gründen gemeinsam eine Boyband. Mehr Infos gaben der Ex-US5-Sänger und das einstige Mitglied der Gruppe Natural zunächst allerdings nicht preis. Doch jetzt brechen die zwei endlich ihr Schweigen: Marc und Jay verraten nicht nur, wie ihre Band heißt, sondern noch weitere interessante Details.

"So Leute, jetzt ist es offiziell: Unsere Band heißt Team 5ünf", erklärte Jay stolz in einem Video auf Instagram gemeinsam mit dem Ex-Mann von Sarah Connor (40). Jay sei im Herzen immer noch "Boybandler" und wolle dieses Lebensgefühl noch einmal transportieren und zu den Wurzeln zurückkehren, mittels eines relativ simplen Konzepts: Die größten Boyband-Hits aller Zeit sollen noch einmal neu aufgenommen werden – und zwar auf Deutsch. Was vor allem für Marc eine Herausforderung werden könnte, da der bislang nur auf Englisch gesungen hat.

Doch für ihn scheint das kein Problem zu sein, wie er bei Guten Morgen Deutschland erzählte: "Das ist für mich eine großartige Möglichkeit." Und noch eine Frage wurde endlich geklärt – werden nur die beiden vor dem Mikrofon stehen? "Wir werden zu fünft sein, wer es noch alles sein wird, das verraten wir noch nicht", gab sich der "Hochexplosiv"-Interpret geheimnisvoll. Schon am 19. März soll die erste Single der Gruppe veröffentlicht werden.

Jay Khan, Musiker

Marc Terenzi im September 2020

Ex-US5-Mitglied Jay Khan

