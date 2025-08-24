Marc Terenzi teilt Video von rührendem Wiedersehen mit Sohn

Marc Terenzi (47) hat am Donnerstag den berührenden Moment des Wiedersehens mit seinem Sohn Brady auf Instagram geteilt. Drei Jahre lang hatte es zwischen Vater und Sohn keine Verbindung gegeben, doch kürzlich fand das emotionale Wiedersehen statt. In einem Video, das er mit dem Song "Always Remember Us This Way" von Lady Gaga (39) unterlegte, ist zu sehen, wie das Vater-Sohn-Duo sich innig umarmt. "Es ist nie zu spät, die Vergangenheit in Ordnung zu bringen", schreibt der Sänger dazu und erklärt, er wolle anderen Vätern Mut machen, Beziehungen zu ihren Kindern zu reparieren.

Für Brady war das Treffen wohl überraschend, doch die Freude über das Wiedersehen ist ihm deutlich anzusehen. Marc streicht seinem Sohn liebevoll über die nassen Haare, während sie sich minutenlang umarmen. Der Musiker, der auf Mallorca lebt, scheint entschlossen, seinen Platz im Leben des Zehnjährigen zurückzugewinnen: "Ich wollte anderen Vätern diese wunderbaren Momente zeigen … sie sind möglich." Der Moment war nicht nur für seinen Sohn bedeutend, sondern auch für ihn selbst ein Schritt in eine neue Richtung.

Schon vor zwei Wochen hatte Marc auf Instagram über das Treffen mit seinem Sohn gesprochen und betont, wie wichtig ihm der Kontakt ist. "Endlich bin ich nach langer Zeit wieder mit meinem Sohn Brady zusammen. Die Familie ist alles. Es ist Zeit, die Scherben aufzusammeln", erklärte der Sänger damals und zeigte echte Gefühle. Nun veröffentlichte er auch das dazugehörige Video des besonderen Moments und ließ seine Fans so daran teilhaben.

