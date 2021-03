Gute Nachrichten für alle Abenteuer-Fans! Im Jahr 2017 erschien die Neuverfilmung des Kultfilms Jumanji, der in den 90er Jahren erstmals mit Robin Williams (✝63) in der Hauptrolle veröffentlicht wurde und Welterfolge feierte. Die Fortsetzung "Jumanji: Willkommen im Dschungel" wurde ebenfalls zu einem Mega-Hit und daher um einen dritten Teil erweitert. Nun sollen die Crew und die Darsteller sogar schon über einen vierten Film der Fantasy-Reihe diskutieren. Einer der Produzenten versicherte jetzt: "Jumanji 4" wird kommen!

"Wir führen Gespräche und sind dabei, es voranzutreiben", enthüllte Produzent Hiram Garcia im Gespräch mit ComicBookcom. Die Crew und die Schauspieler hätten bereits eine "große Idee" für die Fortsetzung und es sei zu 100 Prozent sicher, dass es einen neuen Film geben wird. Hiram schwärmte: "Ich kann natürlich noch nichts Genaueres dazu sagen, aber wir haben große Pläne – und es ist eines unserer Lieblingsprojekte, an dem wir arbeiten."

Der erste "Jumanji"-Teil hat weltweit mehr als 800 Millionen Euro eingespielt und das nicht nur durch die lustige und spannende Geschichte. Vor allem der Cast aus bekannten Gesichtern wie Dwayne "The Rock" Johnson (48), Kevin Hart (41), Nick Jonas (28), Jack Black (51) und Karen Gillan (33) überzeugte die Zuschauer. Daher wurde bereits ein weiterer Teil "Jumanji: The Next Level" gedreht, welcher 2019 in die Kinos kam.

Everett Collection / ActionPress Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black und Karen Gillian in "Jumanji: The Next Level"

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "Jumanji: The Next Level" im Dezember 2019

Getty Images Der "Jumanji: The Next Level"-Cast im Dezember 2017 in Hollywood

