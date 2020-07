Sehen wir bald einen ehemaligen Vampir an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (48)? Die Neuverfilmung des Kultstreifens "Jumanji" feierte 2017 große Erfolge. Mit Dwayne, Kevin Hart (41) und Co. wurde "Jumanji: Willkommen im Dschungel" zum Megahit und ließ auch mit dem zweiten Teil "Jumanji 2: The Next Level" die Kinokassen ordentlich klingeln. Könnte der dritte Teil da noch besser werden? Ein bekannter Serien-Hottie hat sich auf jeden Fall schon einmal zur Verstärkung der Darsteller-Crew angeboten!

Via Instagram teilte "The Rock" ganz freudig einen Artikel, in dem es heißt, dass der zweite "Jumanji"-Film insgesamt über 708 Millionen Euro eingespielt hat. Ein riesiger Erfolg, der gerade zu nach einem dritten Streifen schreit. Und einer ist schon ganz scharf auf eine Rolle neben dem 48-Jährigen: Ian Somerhalder (41)! Der ehemalige Vampire Diaries-Star gratulierte dem Muskelmann zu seinem Erfolg und schrieb: "Ähm, könnte ich vielleicht beim Nächsten dabei sein?"

Dass eine Rolle in diesem Blockbuster ziemlich begehrt ist, ist kein Wunder. Schon Kollegin Karen Gillan (32) hatte im Promiflash-Interview ausgeplaudert, wie witzig es manchmal am Set gewesen war. "Drehtage sind so lang und man muss dieselben Dinge mehrmals hintereinander filmen – wenn man Jungs wie sie dabei hat, die einen die ganze Zeit zum Lachen bringen, fühlt sich das Ganze einfach nicht wie Arbeit an", so die Beauty.

Getty Images Ian Somerhalder, Schauspieler

Getty Images Dwayne Johnson, Schauspieler

Getty Images Karen Gillan, Will Ferrell, Kevin Hart und Dwayne Johnson im Dezember 2019

