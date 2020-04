Für "Jumanji: Willkommen im Dschungel" dürften am Ostersonntag zahlreiche Zuschauer gebannt vor dem Fernseher sitzen! In diesem Jahr soll aufgrund der aktuellen Lage auf den Besuch der Verwandtschaft an den Feiertagen weitestgehend verzichtet werden. Stattdessen darf man es sich in aller Ruhe auf der Couch gemütlich machen. RTL sorgt dafür, dass man dabei auch noch gut unterhalten wird, denn um 20.15 Uhr feierte der Actionfilm mit Dwayne "The Rock" Johnson (47) seine Free-TV-Premiere. Passend dazu gibt es jetzt 10 Fakten zu den "Jumanji"-Filmen, über die auch eingefleischte Fans ziemlich überrascht sein dürften!

Der erste Film

Inzwischen gibt es drei Filme aus der "Jumanji"-Reihe. Der erste wurde in den 90er Jahren gedreht und bekam erst über ein Jahrzehnt später mit "Jumanji: Willkommen im Dschungel" und "Jumanji: The Next Level" seine Fortsetzung. 1995 hatten Robin Williams (✝63) und Kirsten Dunst (37) die Hauptrollen im Original "Jumanji" gespielt und hatten es dabei mit allerlei exotischen Tieren wie etwa Nashörnern zu tun.

Starbesetzung

Das erste Sequel "Jumanji: Willkommen im Dschungel" war 2017 erschienen und lebt nicht nur von seiner lustigen und spannenden Geschichte, sondern glänzt vor allem durch den Cast. Denn in dem Streifen sind viele bekannte Gesichter zu sehen: Neben den Zugpferden The Rock und Kevin Hart (40) sind unter anderem auch Nick Jonas (27), der Comedian Jack Black (50) und die "Doctor Who"-Beauty Karen Gillan (32) dabei.

Perfektes Timing bei Nick Jonas

Wie Geeky Reporter berichtet, hatte Nick im Tourbus gerade den originalen "Jumanji"-Teil geguckt, als er das Angebot bekam, in dem Sequel mitzuspielen.

Übernehmen die Schauspieler das Drehbuch?

Laut Useless Daily hatten The Rock, Jack und Nick schon gleich nach "Jumanji: Willkommen im Dschungel" auf eine weitere Fortsetzung Lust. Die drei hätten deshalb sogar in Interviews spekuliert, wie es wohl mit ihren Charakteren weitergehen könnte.

The Rocks Filmwunsch

Vor dem Dreh von "Jumanji: The Next Level" fanden der Muskelmann und seine Kollegen eine bestimmte Idee für ein weiteres "Jumanji"-Sequel besonders spannend: Sie hätten sich gewünscht, dass im nächsten Film der Frage auf den Grund gegangen wird, woher das mysteriöse Brettspiel stammt. Ihrer Bitte sind die Drehbuchautoren aber nicht nachgekommen.

Noch mehr Promi-Aufgebot

Wer geglaubt hat, dass es in keinem Film mehr Hollywood-Stars gibt als bei "Jumanji: Willkommen im Dschungel", der täuscht sich. Denn mit dem darauffolgenden Teil der Abenteuerreihe haben sich die Filmemacher selbst übertrumpft. Darin stehlen nämlich die Neuzugänge Danny Glover (73) und Danny DeVito (75) ihren restlichen Schauspielkollegen ohne große Anstrengung die Show.

An diesen Orten wurde gedreht

Die Dreharbeiten von "Jumanji: The Next Level" hatten im Januar 2019 begonnen. Gefilmt wurde bis Mai an Orten, die sich bezüglich ihres Klimas stark unterscheiden, wie etwa in Atlanta, New Mexiko, Calgary, dem Skigebiet Fortress Mountain und auf Hawaii.

So kam der erste Trailer an

Den ersten "Jumanji: The Next Level"-Trailer hatte es im Juli 2019 gegeben. Der Vorgeschmack war bei den Fans extrem gut angekommen. Ganz besonders hatte sie Danny DeVitos Mitwirken überzeugt!

Asien-Premiere noch vor dem Start in den USA

Obwohl es sich bei "Jumanji: The Next Level" um eine US-amerikanische Produktion handelt, wurde der Film zuerst in Asien veröffentlicht. Unter anderem in China kam der Streifen am 5. Dezember 2019 in die Kinos. In den USA konnten ihn sich die Zuschauer erst sieben Tage später ansehen.

Riesengage für The Rock

Der ehemalige Wrestler hat durch die "Jumanji"-Filme insgesamt außerordentlich gut verdient: Allein für den letzten Teil erhielt er eine Gage von umgerechnet über 21,5 Millionen Euro.

Für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, aber den Anfang von "Jumanji: Willkommen im Dschungel" verpasst haben, gibt es einen Tipp: Am Ostermontag läuft ab 16.40 Uhr die Wiederholung auf RTL!

Anzeige

Getty Images Robin Williams bei der "Monty Python's Spamalot"-Premiere in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Der "Jumanji: The Next Level"-Cast im Dezember 2017 in Hollywood

Anzeige

Everett Collection / ActionPress Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black und Karen Gillian in "Jumanji: The Next Level"

Getty Images Danny DeVito und Danny Glover im Dezember 2019

Getty Images Karen Gillan im Dezember 2017 in Hollywood

Getty Images Dwayne Johnson, Schauspieler

Getty Images Nick Jonas im Dezember 2017 in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de