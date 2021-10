Endlich erfahren die Fans, wie Joe Exotics (58) Geschichte weitergegangen ist! Die Netflix-Doku Tiger King eroberte den Streamingdienst 2020 im Sturm. Millionen User konnten einfach nicht wegschauen, als der skurrile Privatzoobesitzer Joe Schreibvogel alias Joe Exotic während seines Alltags begleitet wurde. Heute sitzt der US-Amerikaner wegen eines Auftragsmordes sowie Tierquälerei im Gefängnis. Sein Zoo wurde von seiner Nemesis - der Tierschützerin Carole Baskin (60) - gekauft und eingestampft. Das und mehr bekommen die Fans wohl bald in der Fortsetzung "Tiger King 2" zu sehen!

Auf all seinen Kanälen gab Netflix nun bekannt, worauf die User sich im November freuen können: Die Miniserie "Tiger King 2" startet am 17. November! Am selben Tag wird auch die erfolgreiche Comicverfilmung Riverdale mit der sechsten Staffel fortgesetzt. Weitere News an der Serienfront: Die dritte Staffel von "Narcos: Mexiko" kommt am 5. November. Auch Reality-TV-Fans kommen auf ihre Kosten: Keeping up with the Kardashians-Staffel sieben und acht gehen am 17. November online.

Und wie sieht es mit neuen Filmen aus? Hier hat Netflix vor allem an die Weihnachtsfans gedacht! Am 5. November erscheint der Streifen "Love Hard" mit Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (32) in der Hauptrolle. Am 18. November können sich die Fans von Vanessa Hudgens (32) auf "Prinzessinnentausch 3" freuen. Wer mehr Lust auf ein bisschen Action hat, kann sich ab dem 9. November den Streifen Jumanji: The Next Level mit Dwayne "The Rock" Johnson (49), Kevin Hart (42), Jack Black (52) und Karen Gillan (33) anschauen.

Katie Yu / Netflix Lili Reinhart und Camila Mendes in "Riverdale"

COURTESY OF NETFLIX Alberto Ammann als Pacho in "Narcos: Mexiko"

Mark Mainz/NETFLIX © 2021 Szene aus "Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern"

